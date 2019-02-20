Короткометражка Ай Вэйвэя не вошла в фильм о Берлине из-за цензуры



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Создатели «Берлин, я люблю тебя» опасаются за успех проката ленты в Китае

Продюсеры фильма «Берлин, я люблю тебя» вырезали короткометражку китайского художника Ай Вэйвэя из финальной версии ленты. Они опасаются, что работа диссидента помешает дистрибуции на его родине и вызовет проблемы с местными властями. Ай Вэйвэй снял свою часть для киноальманаха в 2015 году, когда находился под домашним арестом в Пекине. Короткометражка посвящена разлуке художника с маленьким сыном, который тогда был в Берлине. «Она трогательная, и в ней есть немного грусти. Совершенно неделикатная в политическом плане», — рассказал о своей работе Ай Вэйвэй.

По словам художника, он был очень зол, когда узнал, что в фильм, который в этом месяце вышел в прокат в США, не попала его короткометражка. Он сообщил, что продюсеры картины решили вырезать снятую им часть после того, как инвесторы, дистрибьюторы и другие партнеры проекта выразили беспокойство о сложном политическом статусе художника в Китае. «Тяжело видеть, как западные деятели и организации так очевидно сотрудничают с китайским правительством», — отметил диссидент.

Продюсеры фильма Клаус Клаузен и Эдда Райзер подтвердили, что короткометражка Ай Вэйвэя не вошла в «Берлин, я люблю тебя» из-за давления со стороны дистрибьюторов. Продюсеры отметили, что пытались бороться за то, чтобы сохранить вклад художника в картину, но в итоге у них не осталось выбора. «Некоторые прокатчики просто сказали нам: „Честно, мы просто не возьмем фильм с ним“. Мы были в отчаянии. Какое решение мы бы ни приняли, мы бы все равно проиграли», — признал Клаус Клаузен.

Альманах «Берлин, я люблю тебя» — часть франшизы «Города любви» (Cities of Love), в которую входят также «Париж, я люблю тебя» и «Нью-Йорк, я люблю тебя». Фильмы этой серии снимают режиссеры из многих стран, а объединяет короткометражки место действия. Создатель и генеральный продюсер франшизы — француз Эммануэль Бэнбийи проживает в Шанхае, где у компании «Городов любви» есть офис. Сейчас идут съемки фильма «Шанхай, я люблю тебя», который должен быть закончен в 2019 году.

Джерело: Bird In Flight