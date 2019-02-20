Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
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Том Хиддлстон
Первое место занял британский актер Том Хиддлстон
Как пишет газета The Mirror, по мнению специалистов букмекерской конторы Coral, за звание следующего агента 007 поборются актеры Том Хиддлстон и Джастин Хартли. Первый известен зрителям по роли британского шпиона в мини-сериале «Ночной администратор», который критики признали вполне успешным проектом.
Чуть меньше шансов занять место Дэниела Крейга в новом фильме о британском суперагенте у Ричарда Мэддена. Кстати, Хиддлстон и Хартли уже удостоились наград «Золотой глобус» за их роли в кино.
Ранее мы писали, что премьера очередного фильма о Джеймсе Бонде снова откладывается. Причиной стал спорный сценарий. В этот раз в качестве даты релиза назвали 8 апреля 2020 года.