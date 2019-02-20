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    Шоу-биз

    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда

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    Том Хиддлстон - Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Том Хиддлстон

    Первое место занял британский актер Том Хиддлстон

    Как пишет газета The Mirror, по мнению специалистов букмекерской конторы Coral, за звание следующего агента 007 поборются актеры Том Хиддлстон и Джастин Хартли. Первый известен зрителям по роли британского шпиона в мини-сериале «Ночной администратор», который критики признали вполне успешным проектом.

    Чуть меньше шансов занять место Дэниела Крейга в новом фильме о британском суперагенте у Ричарда Мэддена. Кстати, Хиддлстон и Хартли уже удостоились наград «Золотой глобус» за их роли в кино.

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    Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
    Букмекеры назвали кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда

    Ранее мы писали, что премьера очередного фильма о Джеймсе Бонде снова откладывается. Причиной стал спорный сценарий. В этот раз в качестве даты релиза назвали 8 апреля 2020 года.

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    кино актер
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