Во Франции фехтование на световых мечах признали спортом



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Французская федерация фехтования признала дуэли на световых мечах из фильмов серии «Звёздные войны» официальным видом спорта

Французская федерация фехтования приравняла световые мечи к рапире, шпаге и сабле. Организация ввела правила борьбы на оружии из саги Джорджа Лукаса — в целом они похожи на обычные правила фехтования. Дуэлянты будут получать очки только за касание противника. Удар в голову или тело принесет пять очков, в ноги или оружие — три очка, а в руки — одно. Победителем становится тот, кто первым наберёт 15 баллов. Если сражение не закончится за три минуты, выигрывает набравший большее количество очков.

Чтобы дуэли стали более зрелищными, перед каждым ударом противники должны будут заносить световой меч над головой. В фехтовальных клубах Франции появятся специальные световые мечи, сделанные из поликарбоната. Они будут оснащены лампочками и чипами, издающими характерный для оружия джедаев звук.

Всё это сделано, чтобы привлечь молодых людей к спорту, пишет Associated Press.

Световой меч — оружие воинов-джедаев из киносаги «Звёздные войны». Оригинальная трилогия выходила на экраны в 1977-1983 годах, в 1999-2005-м появилась трилогия-приквел, а в 2017-м стартовала трилогия-сиквел. Девятый эпизод киносаги выйдет на экраны 19 декабря 2019 года.

Джерело: popcornnews