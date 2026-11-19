Астрологічний прогноз для Козоріга на 20 листопада 2026 року

Козорогам варто приділити увагу дому, родині та особистому простору. Можуть з'явитися справи, які потребують організації, ремонту або узгодження з близькими. Не намагайтеся контролювати кожну дрібницю самостійно: розподіл обов'язків допоможе заощадити час і зменшити напруження. У професійній сфері краще не переносити домашні турботи на робочі рішення.

В особистому житті важливо знайти час для спокійної розмови. Партнер або член родини може очікувати не стільки практичної допомоги, скільки вашої присутності та уваги. Фінансові рішення, пов'язані з житлом і побутом, варто ухвалювати після оцінки всіх витрат. Не поспішайте з великими придбаннями.

🔮♈ Що прогнозують зірки Козорігу у п’ятницю, 20 листопада

💼 Робота: розподіляйте завдання й не відволікайтеся на другорядне.

💰 Фінанси: плануйте витрати на житло та сімейні потреби.

❤️ Кохання: проявіть увагу до близьких через конкретні вчинки.

😎 Настрій: стриманий, із потребою в надійності.

💡 Порада дня: не намагайтеся вирішити всі родинні питання одноосібно.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 20 листопада 2026 року

Використовуйте енергію дня для конкретних кроків, але не плутайте рішучість із поспіхом. Нові ідеї, корисні знайомства та нестандартні рішення можуть відкрити цікаві перспективи. Водночас важливо пам'ятати про домовленості, власні можливості й відповідальність за наслідки вибору.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.