Кравец трогательно поздравила своих двойняшек с днем рождения (фото)



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Елена Кравец Фото: instagram.com/lennykravets/

Двойняшек актриса родила в 39 лет

Актриса «Квартала 95» Елена Кравец в сети поздравила с 3-летием своих младших детей, двойняшек Ивана и Екатерину.

Нежное фото с детьми, чьи лица звезда больше не скрывает от широкой общественности, она выложила в Instagram.

«С днем рождения, мои Кравчата!», - написала она.

Двойняшек актриса родила в 39 лет и принципиально воспитывает без наказаний и ограничений. Своей старшей дочери Маши актриса позволила начать жить отдельно в 16 лет.

Одними из самых первых счастливую маму поздравили коллеги по цеху, певица Светлана Тарабарова и телеведущая Маша Ефросинина.

К поздравлениям присоединились и многочисленные фанаты Кравец.



