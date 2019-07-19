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    Жизнь

    Кравец трогательно поздравила своих двойняшек с днем рождения (фото)

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    <p>Елена Кравец</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/lennykravets/</p> - Кравец трогательно поздравила своих двойняшек с днем рождения (фото)

    Елена Кравец

    Фото: instagram.com/lennykravets/

    Двойняшек актриса родила в 39 лет

    Актриса «Квартала 95» Елена Кравец в сети поздравила с 3-летием своих младших детей, двойняшек Ивана и Екатерину.

    Нежное фото с детьми, чьи лица звезда больше не скрывает от широкой общественности, она выложила в Instagram.

    «С днем рождения, мои Кравчата!», - написала она.

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    Кравец трогательно поздравила своих двойняшек с днем рождения (фото)
    Кравец трогательно поздравила своих двойняшек с днем рождения (фото)
    Кравец трогательно поздравила своих двойняшек с днем рождения (фото)
    Кравец трогательно поздравила своих двойняшек с днем рождения (фото)
    Кравец трогательно поздравила своих двойняшек с днем рождения (фото)
    Фото: instagram.com/lennykravets/

    Двойняшек актриса родила в 39 лет и принципиально воспитывает без наказаний и ограничений. Своей старшей дочери Маши актриса позволила начать жить отдельно в 16 лет.

    Одними из самых первых счастливую маму поздравили коллеги по цеху, певица Светлана Тарабарова и телеведущая Маша Ефросинина.

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    К поздравлениям присоединились и многочисленные фанаты Кравец.

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    актриса певица Маша Ефросинина телеведущая
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