Кравец трогательно поздравила своих двойняшек с днем рождения (фото)
Елена Кравец
Фото: instagram.com/lennykravets/
Двойняшек актриса родила в 39 лет
Актриса «Квартала 95» Елена Кравец в сети поздравила с 3-летием своих младших детей, двойняшек Ивана и Екатерину.
Нежное фото с детьми, чьи лица звезда больше не скрывает от широкой общественности, она выложила в Instagram.
«С днем рождения, мои Кравчата!», - написала она.
Фото: instagram.com/lennykravets/
Двойняшек актриса родила в 39 лет и принципиально воспитывает без наказаний и ограничений. Своей старшей дочери Маши актриса позволила начать жить отдельно в 16 лет.
Одними из самых первых счастливую маму поздравили коллеги по цеху, певица Светлана Тарабарова и телеведущая Маша Ефросинина.
К поздравлениям присоединились и многочисленные фанаты Кравец.