  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле

    • Розсилка
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле

    Сейчас большая часть территории открыта для туристов, но в некоторые места, такие как кладбище радиоактивной техники в селе Рассоха, попасть невозможно

    Американский сценарист Крейг Мазин, который работал над мини-сериалом телеканала HBO «Чернобыль», в своем твиттере обратился к инстаграм-блогерам, делающим селфи в Припяти.

    «Замечательно, что Чернобыль побудил туристов поехать в Зону отчуждения. Но я видел фотографии, которые там делают. Пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Относитесь с уважением ко всем, кто пострадал там и отдал свою жизнь», — написал он.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле
    Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле

    Мини-сериал, в котором снялись актеры Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон, рассказывает о событиях, последовавших за аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Сериал быстро стал популярен по всему миру. Его общий рейтинг на IMDb — 9,7 из 10. Сотрудники местных туристических компаний рассказали CNN, что после выхода «Чернобыля» в эфир количество туристов в Зоне отчуждения увеличилось на 35%.

    Читайте также: Страсти вокруг сериала «Чернобыль»: украинский режиссер готов подать в суд на HBO

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    фотография селфи Сериал «Чернобыль»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ