Крейг Мазин осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Чернобыле

Американский сценарист Крейг Мазин, который работал над мини-сериалом телеканала HBO «Чернобыль», в своем твиттере обратился к инстаграм-блогерам, делающим селфи в Припяти.

«Замечательно, что Чернобыль побудил туристов поехать в Зону отчуждения. Но я видел фотографии, которые там делают. Пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Относитесь с уважением ко всем, кто пострадал там и отдал свою жизнь», — написал он.

Мини-сериал, в котором снялись актеры Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон, рассказывает о событиях, последовавших за аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Сериал быстро стал популярен по всему миру. Его общий рейтинг на IMDb — 9,7 из 10. Сотрудники местных туристических компаний рассказали CNN, что после выхода «Чернобыля» в эфир количество туристов в Зоне отчуждения увеличилось на 35%.