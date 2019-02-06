Крис Дженнер недовольна тем, что сын тратит много денег на свою девушку



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Крис Дженнер instagram.com/krisjenner

Крис Дженнер привыкла держать под контролем финансы семейства

Появление необоснованных, по мнению мамы клана Кардашьян-Дженнер расходов, может вывести ее из себя. Так, Крис недовольна сыном.

Дело в том, что у Роберта Кардашьяна недавно появилась девушка. Несмотря на то, что Роб не работает, его затраты на новую пассию несоизмеримо растут. Он покупает своей подружке дорогую дизайнерскую одежду, водит ее по модным заведениям, дарит огромные эксклюзивные букеты, оплачивает поездки на элитные курорты, пишет журнал Grazia.

Крис расценивает подобное поведение сына безответственным. Она завялила, что без малейшего сожаления отрежет его от финансового потока семьи. Наверняка у Дженнер уже даже есть план, во что вложить деньги, которые удастся сэкономить!