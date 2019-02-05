  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Легендарная группа Vacuum даст концерт в Киеве на День Святого Валентина

    • Розсилка
    Легендарная группа Vacuum даст концерт в Киеве на День Святого Валентина

    Vacuum снова споют в украинской столице свои лучшие хиты

    Вселенная эмоций, бесконечность любви и космическая чувственность - все это меломаны почувствуют на концерте легендарной шведской группы в киевском Caribbean Club Concert-Hall.

    «Я люблю петь о любви. Это самая важная вещь в мире. Если ты пишешь песни, то касаешься разных тем, но миллион песен ты можешь написать только про свое сердце», - отмечает солист группы Vacuum Маттиас Линдблум.

     Стоит отметить, что в репертуаре группы действительно есть завораживающие лирические композиции, а их дебютный сингл I Breathe по сей день остается одним из самых популярных треков на мировых и украинских радиостанциях.

    Пять фактов о группе Vacuum, которые должен знать каждый меломан:

    • Группа была основана в 1994 году продюсерами Александром Бардом и Андерсом Вольбеком. Тем не менее, деятельность Vacuum, как музыкального коллектива, началась только в 1996 году с приходом клавишницы Марины Шипченко
    • Первоначальное название группы — Vacuum Cleaner (дословно «пылесос»)
    • Как композиторы, Маттиас Линдблум и Андерс Вольбек написали хиты для многих известных групп и артистов
    • Вокалиста группы Маттиаса Линдблума называют шведским Бредом Питом.
    • Сооснователь группы Александр Бард - участник Army of Lovers.
    Читайте також
    знаменитости Киев артист музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ