Легендарная группа Vacuum даст концерт в Киеве на День Святого Валентина
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Розсилка
Vacuum снова споют в украинской столице свои лучшие хиты
Вселенная эмоций, бесконечность любви и космическая чувственность - все это меломаны почувствуют на концерте легендарной шведской группы в киевском Caribbean Club Concert-Hall.
«Я люблю петь о любви. Это самая важная вещь в мире. Если ты пишешь песни, то касаешься разных тем, но миллион песен ты можешь написать только про свое сердце», - отмечает солист группы Vacuum Маттиас Линдблум.
Стоит отметить, что в репертуаре группы действительно есть завораживающие лирические композиции, а их дебютный сингл I Breathe по сей день остается одним из самых популярных треков на мировых и украинских радиостанциях.
Пять фактов о группе Vacuum, которые должен знать каждый меломан:
- Группа была основана в 1994 году продюсерами Александром Бардом и Андерсом Вольбеком. Тем не менее, деятельность Vacuum, как музыкального коллектива, началась только в 1996 году с приходом клавишницы Марины Шипченко
- Первоначальное название группы — Vacuum Cleaner (дословно «пылесос»)
- Как композиторы, Маттиас Линдблум и Андерс Вольбек написали хиты для многих известных групп и артистов
- Вокалиста группы Маттиаса Линдблума называют шведским Бредом Питом.
- Сооснователь группы Александр Бард - участник Army of Lovers.