Легендарная группа Vacuum даст концерт в Киеве на День Святого Валентина



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Vacuum снова споют в украинской столице свои лучшие хиты

Вселенная эмоций, бесконечность любви и космическая чувственность - все это меломаны почувствуют на концерте легендарной шведской группы в киевском Caribbean Club Concert-Hall.

«Я люблю петь о любви. Это самая важная вещь в мире. Если ты пишешь песни, то касаешься разных тем, но миллион песен ты можешь написать только про свое сердце», - отмечает солист группы Vacuum Маттиас Линдблум.

Стоит отметить, что в репертуаре группы действительно есть завораживающие лирические композиции, а их дебютный сингл I Breathe по сей день остается одним из самых популярных треков на мировых и украинских радиостанциях.

Пять фактов о группе Vacuum, которые должен знать каждый меломан: