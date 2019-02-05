Мишель Уильямс: Я перестала чувствовать себя беспомощной



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Мишель Уильямс instagram.com/elleuk

Актриса рассказала о движении #MeToo

Мишель Уильямс в прошлом году отметилась не только яркой ролью в картине «Все деньги мира», но и в крупном скандале, связанном с оплатой труда женщин. Актриса оказалась в центре борьбы с дискриминацией, когда Марк Уолберг, ее коллега по фильму, получил за досъемки «Все деньги мира» 1,5 млн долларов, а Мишель – лишь 1000 долларов. После этого Уильямс стала активной участницей движения #MeToo и невероятно рада этому.

Актриса снялась для нового выпуска журнала Elle и дала изданию откровенное интервью, в котором рассказала о роли движения в своей жизни. «Это стало одной из самых значимых вещей не только в моей карьере, но и в жизни. Я перестала чувствовать беспомощность и начала ощущать себя полезной», – говорит звезда.

Она добавила, что после ее случая многие женщины стали делиться своими историями и рассказали, что им это очень помогло в жизни. «Они слышали, через что я прошла, и теперь у них есть перед глазами пример того, как можно требовать компенсацию за свой труд. Они могут использовать эту модель и в других жизненных ситуациях», – говорит Мишель.

Джерело: popcornnews