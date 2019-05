«Кролика» Кунса продали за рекордные $91 миллион

В мире искусства установлен новый рекорд

Скульптура «Кролик» современного художника Джеффа Кунса продана за $91,1 на аукционе Christie's. Об этом аукционный дом сообщил в своем твиттере.

«Кролик» Джеффа Кунса из коллекции Ньюхауса ушел за $91,075 млн и установил новый мировой рекорд аукционов для ныне живущего художника», - пишут в Christie's.

#AuctionUpdate Jeff Koon's 'Rabbit' from The Collection of S.I Newhouse earns $91,075,000, setting a new #WorldAuctionRecord for a living artist https://t.co/zsdrbAlNSK pic.twitter.com/XVzp00JlPn