«Кролика» Кунса продали за рекордные $91 миллион
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Розсилка
В мире искусства установлен новый рекорд
Скульптура «Кролик» современного художника Джеффа Кунса продана за $91,1 на аукционе Christie's. Об этом аукционный дом сообщил в своем твиттере.
«Кролик» Джеффа Кунса из коллекции Ньюхауса ушел за $91,075 млн и установил новый мировой рекорд аукционов для ныне живущего художника», - пишут в Christie's.
#AuctionUpdate Jeff Koon's 'Rabbit' from The Collection of S.I Newhouse earns $91,075,000, setting a new #WorldAuctionRecord for a living artist https://t.co/zsdrbAlNSK pic.twitter.com/XVzp00JlPn— Christie's (@ChristiesInc) 15 травня 2019 р.
Скульптура до этого входила в коллекцию Ньюхауса. «Кролик» создан в 1986 году и выполнен из нержавеющей стали, к нему прилагается сертификат подлинности с подписью художника. Визуально работа стилизована под надувной фольгированный шарик, как и многие другие работы Кунса.
Джефф Кунс - американский художник. Известен своим пристрастием к китчу, особенно в скульптуре. Его работы входят в число самых дорогих произведений современных художников.