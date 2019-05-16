«Кролика» Кунса продали за рекордные $91 миллион



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В мире искусства установлен новый рекорд

Скульптура «Кролик» современного художника Джеффа Кунса продана за $91,1 на аукционе Christie's. Об этом аукционный дом сообщил в своем твиттере.

«Кролик» Джеффа Кунса из коллекции Ньюхауса ушел за $91,075 млн и установил новый мировой рекорд аукционов для ныне живущего художника», - пишут в Christie's.

Скульптура до этого входила в коллекцию Ньюхауса. «Кролик» создан в 1986 году и выполнен из нержавеющей стали, к нему прилагается сертификат подлинности с подписью художника. Визуально работа стилизована под надувной фольгированный шарик, как и многие другие работы Кунса.

Джефф Кунс - американский художник. Известен своим пристрастием к китчу, особенно в скульптуре. Его работы входят в число самых дорогих произведений современных художников.