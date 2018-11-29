Кронпринцесса Ирана Ясмин Пехлеви серьезно больна



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Супруга Резы Кира Пехлеви, наследника уже несуществующего иранского трона, объявила о том, что ей диагностировали рак груди

Успешный адвокат и по совместительству иранская кронпринцесса Ясмин Пехлеви поделилась печальной новостью в Facebook, опубликовав на своей странице видеообращение:

«Дорогие друзья, хочу воспользоваться этой возможностью и сообщить вам о том, что у меня обнаружили рак груди. Сейчас я переживаю трудное время, но меня вдохновляет сила и смелость иранских женщин. Надеюсь, я смогу и дальше пользоваться этой возможностью, чтобы рассказывать о важности ранней диагностики и женском здоровье в целом. Операция назначена на завтрашнее утро. Буду держать вас в курсе!», - рассказала Ясмин.

Стоит отметить, что пользователи соцсети оставили огромное количество комментариев, со словами поддержки.