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    Жизнь

    Кронпринцесса Ирана Ясмин Пехлеви серьезно больна

    • Розсилка
    Кронпринцесса Ирана Ясмин Пехлеви серьезно больна

    Супруга Резы Кира Пехлеви, наследника уже несуществующего иранского трона, объявила о том, что ей диагностировали рак груди

    Успешный адвокат и по совместительству иранская кронпринцесса Ясмин Пехлеви поделилась печальной новостью в Facebook, опубликовав на своей странице видеообращение:

    «Дорогие друзья, хочу воспользоваться этой возможностью и сообщить вам о том, что у меня обнаружили рак груди. Сейчас я переживаю трудное время, но меня вдохновляет сила и смелость иранских женщин. Надеюсь, я смогу и дальше пользоваться этой возможностью, чтобы рассказывать о важности ранней диагностики и женском здоровье в целом. Операция назначена на завтрашнее утро. Буду держать вас в курсе!», - рассказала Ясмин.

    Стоит отметить, что пользователи соцсети оставили огромное количество комментариев, со словами поддержки.


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