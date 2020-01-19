Квентин Тарантино снимет многосерийный вестерн



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Выдуманный сериал из «Однажды в Голливуде» станет настоящим проектом режиссера

Проект получил название «Закон Баунти»

Как сообщает издание Deadline, режиссер Квентин Тарантино определился со своим следующим проектом. Легендарный создатель отличных фильмов будет работать над многосерийным вестерном «Закон Баунти». Звучит знакомо? Об этом проекте упоминалось в картине «Однажды… в Голливуде».

Еще летом прошлого года Квентин начал делиться идеями об экранизации вымышленного сериала. И вот прошло несколько месяцев, за которые Тарантино успел проработать и создать сценарий для пяти первый серий. Естественно, координировать съемки сериала он будет сам. В фильме «Однажды… в Голливуде» главного героя «Закон Баунти» играл Леонардо ДиКаприо, кто будет делать это в сериале, пока неизвестно.

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