Латексный плащ и черное платье: Моника Беллуччи восхитила сеть сексуальным луком



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Моника Беллуччи instagram.com/monicabellucciofficiel

54-летней актрисе в фильмах достаются роли сексапильных красоток

Несколько часов назад актриса Моника Беллуччи опубликовала пикантный снимок в соцсети. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в образе из своих героинь.

В кадре Моника будучи блондинкой позирует в латексном алом плаще, из-под которого виднеется черное платье с откровенным декольте. Наряд подчеркнул аппетитные формы звезды, а сам образ привел подписчиков в восторг.

В подписи к фотографии, актриса рассказала, что этот снимок был сделан во время съемок картины «Второе дыхание» 2007 года.

В нем актриса сыграла подругу гангстера по имени Симон. Для этой роли она специально перекрасила волосы.

Джерело: graziamagazine.ru