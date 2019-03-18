  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Латексный плащ и черное платье: Моника Беллуччи восхитила сеть сексуальным луком

    • Розсилка
    Моника Беллуччи - Латексный плащ и черное платье: Моника Беллуччи восхитила сеть сексуальным луком
    Моника Беллуччи
    instagram.com/monicabellucciofficiel

    54-летней актрисе в фильмах достаются роли сексапильных красоток

    Несколько часов назад актриса Моника Беллуччи опубликовала пикантный снимок в соцсети. На своей странице в Instagram  знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в образе из своих героинь.

    В кадре Моника будучи блондинкой позирует в латексном алом плаще, из-под которого виднеется черное платье с откровенным декольте. Наряд подчеркнул аппетитные формы звезды, а сам образ привел подписчиков в восторг.

    -102_04

    В подписи к фотографии, актриса рассказала, что этот снимок был сделан во время съемок картины «Второе дыхание» 2007 года.

    В нем актриса сыграла подругу гангстера по имени Симон. Для этой роли она специально перекрасила волосы.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости актриса самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ