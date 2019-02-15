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    Жизнь

    Леди Гага разорвала помолвку?

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    Леди Гага - Леди Гага разорвала помолвку?
    Леди Гага

    Таблоиды заподозрили, что Леди Гага и Кристиан Карино расстались спустя всего после 4 месяца после того, как объявили о помолвке

    Источник заявил E! News, что певица и её жених расстались на прошлой неделе – и Кристиан «отчаянно пытается вернуть» возлюбленную. Другие источники, однако, опровергают слухи о расставании и утверждают, что эти двое по-прежнему вместе.

    Поклонники Леди Гага заподозрил неладное, когда Кристиан Карино не приехал поддержать певицу на «Грэмми» 2019, где Гага по-настоящему зажгла с песней Shallow, номинированной на «Оскар». Более того, Гага на музыкальную премию почему-то приехала без кольца, которое преподнес ей Кристиан Карино на помолвку.

    Источник, правда, заявляет, что кольцо Леди Гага сняла, чтобы выступать, не боясь потерять украшение – опасения не беспочвенные, если учесть, как певица зажигала на сцене «Грэмми».

    «Пока они отложили все свадебные планы, потому что Гага сейчас очень занята, но по-прежнему планируют пожениться в этом году», – добавляет источник.

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