Леди Гага разорвала помолвку?



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Леди Гага

Таблоиды заподозрили, что Леди Гага и Кристиан Карино расстались спустя всего после 4 месяца после того, как объявили о помолвке

Источник заявил E! News, что певица и её жених расстались на прошлой неделе – и Кристиан «отчаянно пытается вернуть» возлюбленную. Другие источники, однако, опровергают слухи о расставании и утверждают, что эти двое по-прежнему вместе.

Поклонники Леди Гага заподозрил неладное, когда Кристиан Карино не приехал поддержать певицу на «Грэмми» 2019, где Гага по-настоящему зажгла с песней Shallow, номинированной на «Оскар». Более того, Гага на музыкальную премию почему-то приехала без кольца, которое преподнес ей Кристиан Карино на помолвку.

Источник, правда, заявляет, что кольцо Леди Гага сняла, чтобы выступать, не боясь потерять украшение – опасения не беспочвенные, если учесть, как певица зажигала на сцене «Грэмми».

«Пока они отложили все свадебные планы, потому что Гага сейчас очень занята, но по-прежнему планируют пожениться в этом году», – добавляет источник.