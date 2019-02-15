Бейонсе в ярком образе появилась на открытии выставки в Беверли-Хиллз (фото)



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Бейонсе

Главный экспонат: Бейонсе в ярком образе на открытии выставки в Беверли-Хиллз

Популярная американская певица Бейонсе все чаще радует поклонников дерзкими нарядами. В начале недели она праздновала победу на «Грэмми-2019» на вечеринке, куда пришла в белоснежном костюме с глубоким декольте.

А накануне 37-летняя звезда вместе с 49-летним супругом-рэепером Джей-Зи появилась на открытии выставки Dreamweavers, которая прошла в художественной галерее UTA Artist Space в Беверли-Хиллз. На мероприятие R'n'B-исполнительница пришла в брючном костюме в красно-желтую клетку и широкополой шляпе в азиатском стиле. И без того яркий образ звезды дополняли лишь черные босоножки.

Многие посетители шутили, что в этот день Бейонсе выглядела так эффектно, что затмила собой даже самые интересные экспонаты галереи. К слову, сама певица с большим интересом рассматривала картины, подолгу останавливаясь у некоторых изображений и обсуждая их задумку с супругом и друзьями.

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