Легендарная поп-звезда оплатит штраф норвежских гандболисток за игру в шортах вместо бикини

Норвежки отказались выступать в бикини на турнире со сборной Испании 18 июля

Американская артистка заявила, что Европейскую федерацию гандбола, которая наказала команду, следует оштрафовать за сексизм

Американская певица Пинк (настоящее имя — Алиша Бет Мур) готова оплатить штраф женской сборной Норвегии по пляжному гандболу, который ей назначили за выступление на чемпионате Европы в шортах вместо бикини. Об этом артистка сообщила в своем твиттере.

«Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против сексистских правил в отношении своей формы. Европейскую федерацию гандбола стоит оштрафовать за сексизм. Отлично, дамы. Я с радостью оплачу ваш штраф. Так держать», — пишет Пинк.

Норвежки отказались выступать в бикини на турнире со сборной Испании 18 июля. Скандинавские спортсменки вышли на поле в шортах, поскольку считают стандартную форму слишком неудобной. За это Европейская федерация гандбола оштрафовала сборную на 1500 евро. Норвежская федерация гандбола объявила, что готова заплатить штраф.

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