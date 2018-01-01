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    Итальянская дива заинтриговала снимком в одной простыне

    Искусительное фото артистки приобрело вирусную популярность в сети
    Звезда европейского кино Моника Беллуччи опубликовала фото, на котором она предстает в одной лишь простыне, стоя на балконе. Сексуальное фото сделано в черно-белых цветах. Его автором является фотограф Марсель Хартманн, который также поделился снимком в социальных сетях. Очевидно, снимок был сделан во время ее пребывания в Париже. Во французскую
    • Сьогодні, 11:01
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    Моника Беллуччи&nbsp;
    Моника Беллуччи 

    Искусительное фото артистки приобрело вирусную популярность в сети

    Звезда европейского кино Моника Беллуччи опубликовала фото, на котором она предстает в одной лишь простыне, стоя на балконе. Сексуальное фото сделано в черно-белых цветах. Его автором является фотограф Марсель Хартманн, который также поделился снимком в социальных сетях.

    Очевидно, снимок был сделан во время ее пребывания в Париже. Во французскую столицу артистка прибыла недавно на церемонию вручения кинопремии «Люмьер».

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    Как сообщалось ранее, 53-летняя Беллуччи появилась на этой церемонии в ярком, эффектном платье с разрезом от бренда Alexandre Vauthier, которое дополнила черными лодочками, клатчем от Christian Louboutin и украшениями от Cartie.

    Джерело: 24 канал

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