Роберт Паттинсон по уши влюбился в Кэтти
- Сьогодні, 15:17
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Роберт Паттинсон разрывается между красивыми девушками
На прошлой неделе он ворковал с Беллой Хадид на показе Dior, а теперь снова приударил за Кэти Перри! Так, источник из окружения знаменитостей рассказал порталу Hollywood Life:
«Роберт всегда проявлял симпатию к Кэти Перри — они давние друзья. Однако певица настаивала на дружбе. И все равно Роберт для себя решил —- он добьется ее», - рассказали инсайдеры.
«Он понимает, что пока у них все несерьезно. Однако Роберт будет рад, если их отношения перейдут на следующий уровень. Роб сходит по ней с ума! Она его идеал — сильная, независимая, креативная, умная и сексуальная. Полный набор, словом!», - отметил близкий друг артиста.
Напомним, в 2015 году Роберт и Талия Дебретт Барнетт, более известная под псевдонимом FKA Twigs, объявили, что планируют пожениться. Однако до праздника дело так и не дошло — пара распалась в октябре прошлого года.
Джерело: graziamagazine.ru