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    Жизнь

    Лиза Ющенко похвасталась купальником за 9 тысяч гривен

    • Розсилка
    Лиза Ющенко - Лиза Ющенко похвасталась купальником за 9 тысяч гривен
    Лиза Ющенко
    instagram.com/liza_u

    Экс-невестка Виктора Ющенко показала свой идеальный купальник

    Сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой и бывшая жена Андрея Ющенко Елизавета похвасталась снимком с отдыха.

    На фото Лиза Ющенко позирует в черном купальнике от бренда класса люкс Sama Danesh.

    «Обожаю мой безупречный купальник», - так подписала снимок красотка.

    Лиза Ющенко в Монако
    Лиза Ющенко в Монако

    Стоимость такого купальника на официальном сайте бренда стартует от 189 фунтов стерлингов. И это только за эффектный топ. Трусики можно приобрести за 109 фунтов стерлингов.

    Комплект такого купальника, как у Лизы Ющенко обойдется моднице в 298 £ (9268 гривен).

    Напомним, что экс-невестка Виктора Ющенко вышла замуж во второй раз и родила второго ребенка. Стоит отметить, что Елизавете удалось сохранить хорошие отношения в бывшим мужем.

    «У нас с Андреем хорошие отношения. Прежде всего мы родители для нашей дочери и поэтому мы создаем для нее комфортные условия. Мы ходим вместе на ужины, мы проводим вместе время. Когда мы заграницей Андрей прилетает к нам, проводит время с Варварой. Когда мы здесь, она тоже регулярно ездит к ним, видится со всеми», - рассказала Лиза в одном из интервью.

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