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Любов до морозива зробила жінку мільйонеркою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Жінка хотіла з'їсти морозиво Blizzard у мережі кафе Dairy Queen
фото: theimpulsivebuy.com

Бажання морозива призвело до виграшу в лотерею мільйона доларів

Мешканка американського штату Кентуккі виграла один мільйон доларів завдяки любові до морозива. Про це пише UPI.

Жінка розповіла, що їй дуже схотілося з'їсти морозиво Blizzard у мережі кафе Dairy Queen. Дорогою до найближчого закладу вона зупинилася на заправці і заразом купила лотерейний квиток за $20.

Повернувшись до машини, американка стерла захисний шар на квитку і зрозуміла, що поїздка за улюбленими ласощами зробила її мільйонеркою.

«Я стирала зліва направо. Спочатку подумала: «Ну, свою двадцятку я повернула». Я вирішила, що виграла $100, але потім побачила кому. А потім побачила маленькі нулі внизу», – поділилася вона спогадами.

Жінка зізналася, що так розхвилювалася, що морозиво не купила. Вона збирається витратити гроші, що «звалилися» на неї, на оплату медичних рахунків та інших боргів.

Нагадаємо, родина вирушила у відпустку до Франції і дорогою, у комуні Баньєр-де-Бігор, придбала лотерейний білет, який виявився виграшним. Звичайна сім’я зірвала справжній куш у розмірі 26 мільонів євро, але як би дивно це не звучало, саме цей факт і зіпсував довгоочікуваний відпочинок

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Теги: США гроші жінка лотерея квиток

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