Як перевірити авто з Європи, США та інших країн за VIN-кодом?

VIN-код – унікальний номер, що присвоюється автомобілю під час виробництва

Купівля автомобіля з-за кордону стає дедалі популярнішою серед українців. Завдяки доступним цінам та широкому вибору, багато хто звертається до європейського або американського ринку. Проте, щоб уникнути ризиків, важливо перевірити авто за VIN-кодом. Надійний сервіс, такий як Auto.ria, допоможе отримати правдиву інформацію про транспортний засіб. У цій статті ми детально розглянемо, як це зробити та на що звернути увагу.

Що таке VIN-код і чому він важливий

VIN-код (Vehicle Identification Number) – унікальний номер, що присвоюється автомобілю під час виробництва. Він складається з 17 символів, які містять інформацію про виробника, модель, рік випуску, тип кузова, двигун та інші технічні характеристики.

VIN-код можна знайти в кількох місцях на автомобілі:

На табличці під лобовим склом (з боку водія).

На стійці дверей водія.

У технічному паспорті автомобіля.

Як перевірити авто за VIN-кодом

Нижче наведені основні етапи перевірки, які варто виконати кожному покупцю.

1. Перевірка на офіційних сервісах

Використання спеціалізованих платформ для перевірки VIN-коду – найнадійніший спосіб отримати повну інформацію. Наприклад, AUTO.RIA пропонує зручний інструмент, що дозволяє перевірити історію авто, його технічний стан і навіть перевірити наявність штрафів.

2. Розшифровка VIN-коду

Розшифровка по номеру дозволяє дізнатися базову інформацію про автомобіль, зокрема:

країну виробництва;

марку та модель;

тип двигуна.

Багато онлайн-ресурсів надають безоплатну розшифровку, проте для більш детальної інформації варто скористатися платними сервісами.

3. Перевірка на ДТП

Перевірка на ДТП допомагає з’ясувати, чи був автомобіль учасником аварій, чи ремонтувався після значних пошкоджень. Ця інформація особливо важлива при купівлі авто з США, оскільки багато транспортних засобів на американських аукціонах продаються після серйозних аварій.

4. Перевірка штрафів на авто

Деякі сервіси дозволяють перевірити штрафи за VIN-кодом або державним номером. Перевірка штрафу на авто потрібна, щоб переконатися, що попередній власник сплатив усі борги.

5. Перевірка по держ номеру

Державний номер також може дати багато корисної інформації. Перевірка по номеру допоможе виявити, чи був автомобіль у розшуку, чи змінювався його держ номер, чи відповідає він технічному паспорту.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам уникнути ризиків при купівлі авто. Завжди ретельно перевіряйте транспортний засіб перед укладанням угоди, адже ваша безпека та спокій за кермом залежать саме від цього.

Особливості перевірки авто з Європи

Купуючи автомобіль з Європи, слід врахувати декілька ключових аспектів. Перш за все, перевірте сервісну історію, оскільки європейські автомобілі часто мають повну документацію про технічне обслуговування. Цю інформацію можна отримати через офіційні дилерські центри.

Також важливо звернути увагу на екологічні стандарти. Більшість європейських авто відповідають нормам Євро-5 або Євро-6, що є необхідною умовою для реєстрації в Україні. Крім того, уточніть, чи були сплачені всі митні платежі, щоб уникнути проблем під час оформлення транспортного засобу.

Особливості перевірки авто з США

Купуючи автомобіль з США, необхідно врахувати кілька важливих аспектів. Передусім перевірте історію пошкоджень, щоб переконатися, що транспортний засіб не зазнав серйозних аварій, які могли вплинути на його безпеку. Окрім цього, варто звернути увагу на пробіг автомобіля, адже випадки фальсифікації пробігу є досить поширеними.

Також особливу увагу приділіть титулу автомобіля: наприклад, позначення Salvage Title вказує на те, що авто було списане страховою компанією через значні пошкодження.