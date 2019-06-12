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    Жизнь

    Louis Vuitton стал самым дорогим брендом 2019 года

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    Louis Vuitton стал самым дорогим брендом 2019 года

    Маркетинговое агентство BrandZ опубликовало рейтинг самых дорогих люксовых брендов 2019 года

    Первую строчку заняла марка Louis Vuitton с оценкой в 47,2 миллиарда долларов. На втором и третьем местах оказались Chanel и Hermès, оцененные в 37 и 31 миллиард долларов соответственно.

    Также в десятку самых дорогих брендов вошли Gucci (25,3 миллиарда долларов), Rolex (8,4 миллиарда долларов), Cartier (6 миллиардов долларов), Burberry (4,7 миллиарда долларов), Dior (4,7 миллиарда долларов), Saint Laurent (3,6 миллиарда долларов) и Prada (3,5 миллиарда долларов). Согласно данным BrandZ, в этом году люксовый сегмент показал общий рост в 29%. Лидером в этом росте стал бренд Saint Laurent — оценка французского дома выросла на 45% по сравнению с прошлым годом.

    Стоит отметить, что совсем недавно модный дом Louis Vuitton восхитил модников со всего мира новой коллекций сумок Louis Vuitton Capucines.

     Над новой коллекций работали 6 знаменитых художников: Сэм Фоллс, Урс Фишер, Николас Хлобо, Алекс Израэль, Йонас Вуд, Тшабалалу Селф.

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    Напомним, что сумка Louis Vuitton Capucines была впервые выпущена в 2013 году, но быстро стала любимой поклонниками модного Дома.

    Свое название она получила в честь первого магазина Louis Vuitton, который открылся на парижской Rue des Capucines в 1854 году.

    Джерело: Buro 24/7

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