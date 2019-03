Крис Хемсворт покинет киновселенную Marvel после «Мстителей: Финал»



Грядущий кинокомикс «Мстители: Финал» заинтриговал зрителей не только тем, как супергерои одолеют Безумного Титана, но и вопросом: кто же из персонажей погибнет в финальной схватке?

Долгое время ходили слухи о том, что покинуть киновселенную Marvel навсегда могут Роберт Дауни-младший и Крис Эванс, а теперь к ним присоединились и слухи о Крисе Хемсворте.

Поклонники уже посмотрели три сольных фильма про Тора и скоро увидят героя в «Мстителях: Финал». По данным портала We Got This Cowered, для Криса Хемсворта этот фильм может стать последним в киновселенной Marvel. Анонимный источник издания сообщил, что актёр не продлил контракт со студией на следующие фильмы, хотя есть небольшая вероятность, что через несколько лет он вернётся в Пятой фазе киновселенной. Неизвестно, настолько слухи достоверны, однако, если данная информация правдива, это значит, что Marvel собирается попрощаться с первыми супергероями и освободить место для нового поколения.

Крис Хемсворт пока никак не прокомментировал ни слухи, ни окончание съемок в четвертых «Мстителях». В отличие от него, Крис Эванс, исполняющий роль Капитана Америки, в Twitter-аккаунте попрощался со своим персонажем и поблагодарил зрителей и съемочную группу за восемь лет сотрудничества и поддержки.

Если участие Марка Руффало и Джереми Реннера в следующих проектах Marvel также пока остается под вопросом, то Скарлетт Йоханссон точно вернется на экраны в 2020 году в сольном фильме «Черная Вдова».

Джерело: popcornnews