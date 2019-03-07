  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Mattel выпустила куклу Барби, вдохновленную образом Адвоы Абоы

    • Розсилка
    Mattel выпустила куклу Барби, вдохновленную образом Адвоы Абоы

    Адвоа Абоа является музой многих дизайнеров

    Теперь ее внешность и активная гражданская позиция стали вдохновением для бренда, выпускающего Barbie.

    Читайте також

    Американская компания Mattel представила куклу Shero, прототипом которой стала Адвоа Абоа. Новую Барби приурочили к 60-летнему юбилею культовой детской игрушки, а также Международному женскому дню. Кукольная Адвоа одета в миниатюрную копию наряда, в котором звезда стала «Моделью года» на премии Fashion Awards в 2017-м. Этот образ состоит из платья Halpern, тюрбана Stephen Jones и босоножек Christian Louboutin.

    В своем Instagram 26-летняя звезда показала несколько кадров новинки, а также поделилась радостью.

    «Это моя Барби! Не могу поверить, что я вижу побритую наголо куклу со своим цветом кожи, веснушками и татуировками. В детстве, смотря на Барби, я мечтала о копне белых волос и голубых глазах — все это время я не чувствовала себя красивой. Но теперь меня распирает от гордости, я очень счастлива. Своим примером хочу показать другим девушкам, что они прекрасны и что не нужно равняться на других. Эта кукла для них», — рассказала Адвоа.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Mattel выпустила куклу Барби, вдохновленную образом Адвоы Абоы
    Mattel выпустила куклу Барби, вдохновленную образом Адвоы Абоы

    Напомним, что ранее Mattel выпустили Барби на инвалидной коляске, с протезами и в хиджабе.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ