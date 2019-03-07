Mattel выпустила куклу Барби, вдохновленную образом Адвоы Абоы



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Адвоа Абоа является музой многих дизайнеров

Теперь ее внешность и активная гражданская позиция стали вдохновением для бренда, выпускающего Barbie.

Американская компания Mattel представила куклу Shero, прототипом которой стала Адвоа Абоа. Новую Барби приурочили к 60-летнему юбилею культовой детской игрушки, а также Международному женскому дню. Кукольная Адвоа одета в миниатюрную копию наряда, в котором звезда стала «Моделью года» на премии Fashion Awards в 2017-м. Этот образ состоит из платья Halpern, тюрбана Stephen Jones и босоножек Christian Louboutin.

В своем Instagram 26-летняя звезда показала несколько кадров новинки, а также поделилась радостью.

«Это моя Барби! Не могу поверить, что я вижу побритую наголо куклу со своим цветом кожи, веснушками и татуировками. В детстве, смотря на Барби, я мечтала о копне белых волос и голубых глазах — все это время я не чувствовала себя красивой. Но теперь меня распирает от гордости, я очень счастлива. Своим примером хочу показать другим девушкам, что они прекрасны и что не нужно равняться на других. Эта кукла для них», — рассказала Адвоа.

Напомним, что ранее Mattel выпустили Барби на инвалидной коляске, с протезами и в хиджабе.

Джерело: graziamagazine.ru