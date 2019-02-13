Куклы Барби в стиле поп-сюрреализм покорили сеть



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Совершенно необычный взгляд художницы на женскую красоту, которая способна спасти мир

Чтобы ощутить себя по-настоящему свободным от предрассудков и стереотипов, навязанных суровым обществом и общепринятыми канонами, совершите путешествие в безграничный мир фантазий Кайи Купман (Caia Koopman), сотканный из ярких неоновых огней, «чёрных слёз», стекающих тушевыми потёками по щекам роковых женщин, точно знающих, как и чем отвлечь зрителя от ненужных мыслей. Её неординарный взгляд на женскую форму становится главным акцентом работ художницы, поскольку она мастерски отображает ту истинную внутреннюю силу, скрытую в женской чувственности и личности. Девушки, которых она показывает, сродни детским куклам Барби, да вот только на самом деле все они не так милы, наивны и безобидны, как кажется на первый взгляд.



Кайя Купман - выдающийся художник в стиле поп-сюрреализма, чьи работы не единожды выставлялись в известных галереях от Калифорнии до Канады и Франции. На протяжении многих лет её картины украшали стены галерей Thinkspace, Spacejunk и La Luz De Jesus, а также страницы многочисленных книг и журналов.

Получив степень бакалавра в области изобразительных искусств в Калифорнийском университете в Санта-Круз, Кайя была энтузиастом скейтбординга, погружённым в панк-рок сцену 80-х. Она продолжает жить в Санта-Крус, где жизненная сила студенческого городка - это вечная пульсация, драйв и энергия. Её профессиональная карьера началась с создания дизайна для скейтбордов и сноубордов.

Очаровательно красивые женские персонажи на её картинах пронизаны самым что ни на есть бесстрашным чувством неповиновения. Как защитник природы второго поколения, любящий окружающую среду и остро осознающий, что человечество влечёт нашу планету на опасное загрязнение, природа часто вплетается в призрачную тень её образов. Птицы, цветы, растения, бабочки, животные и мифические существа переплетены с символическими символами любви, тайны, поиска души и вечных ценностей. В этих визуальных фантазиях скрываются черепа «Día de los Muertos», милые, но мрачные напоминания о взаимосвязи инь и ян, жизни и смерти. Мультяшные изображения женщин варьируются от портретов до рисунков в полный рост и представляют собой искажённый новый взгляд на изображения, которые мы привыкли видеть. Её неоднозначное искусство напоминает волшебный реализм, где взятый за основу женский образ или животное превращается в нечто невероятное, а порой и вовсе из ряда вон выходящее.

В настоящее время, создавая иллюстрированный рассказ о любви, еде и океане, Кайя объединилась с Кассоном Тренором (Casson Trenor), профессиональным активистом по сохранению морской среды. Он вырос на пляже в штате Вашингтон, и в какой-то момент океан сумел проникнуть в его душу. Кассон защищал китов в Антарктике с помощью Sea Shepherd, проводил кампании по реформированию крупных корпораций по производству морепродуктов с помощью Greenpeace, а также создал ряд суши-ресторанов, разработанных на основе принципов осведомленности об океане и внимательного ужина. Его работы были показаны в книгах, документальных фильмах и периодических изданиях по всему миру. Он твёрдо верит, что искусство - это один из самых важных инструментов, который у нас есть, когда речь идёт о том, чтобы научить людей заботиться о нашей Земле.







Джерело: Культурология