Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото сына
Принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи
Сегодня малышу исполняется 6 недель
По случаю Дня отца в официальном Instagram-аккаунте появилось фото, на котором Арчи держит своего папу за палец и смотрит прямо в камеру. Также на первом плане видно обручальное кольцо принца.
«С Днем отца! И особенным, первым для герцога Сассекского», - написано под снимком.
Стоит отметить, что ранее принц Гарри и Меган Маркл хоть и показывали снимки сына, но черты лица не возможно было разглядеть. А теперь, поклонники пары отмечают, что малыш очень похож на своего отца.
Джерело: Hello!