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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото сына

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    Принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи - Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото сына
    Принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи

    Сегодня малышу исполняется 6 недель

     По случаю Дня отца в официальном Instagram-аккаунте появилось фото, на котором Арчи держит своего папу за палец и смотрит прямо в камеру. Также на первом плане видно обручальное кольцо принца.

    «С Днем отца! И особенным, первым для герцога Сассекского», - написано под снимком.

    Стоит отметить, что ранее принц Гарри и Меган Маркл хоть и показывали снимки сына, но черты лица не возможно было разглядеть. А теперь, поклонники пары отмечают, что малыш очень похож на своего отца.

    Джерело: Hello!

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