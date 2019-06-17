Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото сына



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Принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи

Сегодня малышу исполняется 6 недель

По случаю Дня отца в официальном Instagram-аккаунте появилось фото, на котором Арчи держит своего папу за палец и смотрит прямо в камеру. Также на первом плане видно обручальное кольцо принца.

«С Днем отца! И особенным, первым для герцога Сассекского», - написано под снимком.

Стоит отметить, что ранее принц Гарри и Меган Маркл хоть и показывали снимки сына, но черты лица не возможно было разглядеть. А теперь, поклонники пары отмечают, что малыш очень похож на своего отца.

Джерело: Hello!