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    Жизнь

    Жизнь, как у всех матерей: Меган Маркл после рождения сына потеряла покой и сон

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    Меган Маркл - Жизнь, как у всех матерей: Меган Маркл после рождения сына потеряла покой и сон
    Меган Маркл
    Legion-Media

    37-летняя герцогиня Сассекская полностью посвятила себя материнству

    В начале мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. Герцогиня Сассекская только сейчас нашла няню, которой смогла доверить помощь в уходе за сыном. До этого всю работу она выполняла самостоятельно. Королевский биограф Кэти Ничол рассказала, что супруга принца Гарри полностью посвятила себя материнству — она даже жертвует сном, чтобы побыть с ребенком — покормить его, успокоить или поменять подгузники.

    «Меган кормит ребенка по часам, в том числе ночью. Ее малыш постоянно просит есть», — рассказала Ничол со ссылкой на своих проверенных источников.

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    Жизнь, как у всех матерей: Меган Маркл после рождения сына потеряла покой и сон
    Жизнь, как у всех матерей: Меган Маркл после рождения сына потеряла покой и сон
    Жизнь, как у всех матерей: Меган Маркл после рождения сына потеряла покой и сон
    Жизнь, как у всех матерей: Меган Маркл после рождения сына потеряла покой и сон
    Жизнь, как у всех матерей: Меган Маркл после рождения сына потеряла покой и сон

    Несмотря на воспитание малыша, Меган успевает проводить время с друзьями. Недавно стало известно, что она подружилась с певицей Рианной.

    Джерело: graziamagazine.ru

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