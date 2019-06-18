Меган Маркл написала эссе о любви к собакам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

Сейчас Меган находится в декретном отпуске и до осени не планирует возвращаться к рабочим обязанностям герцогини

Пока позволяет время, она решила вспомнить былое - время, когда регулярно писала для своего блога - и стать приглашенным редактором брошюры благотворительной организации Mayhew, которая занимается помощью бездомным животным. Меган - один из ее патронов.

В брошюре, к которой Меган Маркл написала приветственное слово, рассказывается, что организация успела сделать за последний год. Они отчитываются о работе за 2018-й, а герцогиня Сассекская на первых страницах издания признается в любви к собакам и рассказывает о том, как сама однажды стала владелицей животного, подобранного на улице.

Напомним, в США Меган регулярно занималась волонтерской деятельностью в пользу организаций, спасающих бездомных животных. Однажды во время такой работы она и взяла себе двух собак - Богарта и Гая. При переезде в Лондон Богарта пришлось оставить в Америке у хороших друзей, так как из-за старости он рисковал не перенести долгий перелет и смену обстановки. А Гай теперь живет вместе с Меган и Гарри и даже успел подружиться с королевой Елизаветой II. С недавнего времени у пары есть еще одна собака - черный лабрадор, которого они также взяли из приюта.

«Как гордый обладатель собаки из приюта, я не понаслышке знаю, сколько радости может принести такое животное в дом. Роль, которую мы, обычные люди, играем в спасении и приручении бездомных животных, бесценна, но роль, которую играют в этом деле такие организации как Mayhew, не сравнима. Чем особенно мне близок подход к этому делу организации Mayhew - это то, что они не просто спасают и пристраивают животных, но создают вокруг себя настоящее комьюнити, которое занимается превентивными мерами, чтобы уже пристроенные животные снова не оказались в приюте»,- пишет Меган.

Также она просит всех неравнодушных найти время в своем графике и начать помогать бездомным животным и организациям, спасающих их.

Джерело: Hello!