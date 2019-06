Меган Маркл уличили в орфографических ошибках



Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Герцогиню Сассекскую обвинили в безграмотности

Не секрет, что аккаунт Меган Маркл и принца Гарри чрезвычайно популярен в Сети. Как только герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что завели страничку в Instagram, на нее подписалось рекордное количество пользователей в не менее рекордные сроки.

Пользователи Сети внимательно следят как за реальной, так и за виртуальной жизнью четы. Правда, некоторые заметили, что посты от имени супругов порой грешат орфографическими ошибками.

Многие из них полагают, что если аккаунт ведет специально обученный человек, то ему следовало бы более внимательно отнестись к английскому языку. Разумеется, в соцсетях ошибками грешат все. Но не все принадлежат к верхушке британской аристократии, а подобные публикации негативно отражаются на имидже.

Так, ошибка была замечена в посте, который был приурочен ко Дню Земли. «Каждый из нас может помочь изменить мир, не только сегодня, но каждыйдень» («Every one of us can make a difference, not just today but everyday»).

Однако автору поста следовало бы написать «каждый день» («every day»), а не «everyday», так последнее слово является прилагательным, пишет Mirror.