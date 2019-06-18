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    Жизнь

    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках

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    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи - Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

    Герцогиню Сассекскую обвинили в безграмотности

    Не секрет, что аккаунт Меган Маркл и принца Гарри чрезвычайно популярен в Сети. Как только герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что завели страничку в Instagram, на нее подписалось рекордное количество пользователей в не менее рекордные сроки.

    Пользователи Сети внимательно следят как за реальной, так и за виртуальной жизнью четы. Правда, некоторые заметили, что посты от имени супругов порой грешат орфографическими ошибками.

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    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках
    Меган Маркл уличили в орфографических ошибках

    Многие из них полагают, что если аккаунт ведет специально обученный человек, то ему следовало бы более внимательно отнестись к английскому языку. Разумеется, в соцсетях ошибками грешат все. Но не все принадлежат к верхушке британской аристократии, а подобные публикации негативно отражаются на имидже.

    Так, ошибка была замечена в посте, который был приурочен ко Дню Земли. «Каждый из нас может помочь изменить мир, не только сегодня, но каждыйдень» («Every one of us can make a difference, not just today but everyday»).

    Однако автору поста следовало бы написать «каждый день» («every day»), а не «everyday», так последнее слово является прилагательным, пишет Mirror.

     

    Меган Маркл
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