Кто такая Лиззи: фото, видео и биография



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Мелисса Вивиан Джефферсон - американская певица, рэп-исполнительница, флейтистка и актриса

Певица Lizzo стала ярчайшей сенсацией. В каждой песне темнокожая звезда размера плюс-сайз призывает осознать важность принятия себя, а сочетание прекрасных вокальных данных и необычной внешности не оставляет равнодушными даже тех, кто предпочитает хип-хопу другие музыкальные направления. В 2019 году дебютировала в большом кино, снявшись в фильме «Стриптизерши».

Полное имя темнокожей исполнительницы – Мелисса Вивиан Джефферсон, она родилась 27 апреля 1988 года в Детройте.

В 15 лет будущая рэп-звезда стала одной из трех вокалисток группы «The Chalice». Особенного успеха девчоночий коллектив добиться не смог, в 2012 году Мелисса оставила группу и переехала в Миннеаполис.

Устроившись на работу в студию звукозаписи, она познакомилась с Аароном Мадером, известным в хип-хоп пространстве под сценическим именем Lazerbeak. Он и стал продюсером ее первого альбома «Lizzobangers».

Дебютное творение Мелиссы заняло лидирующую позицию в списке Star Critics Critics Tally 2013, а смелая видеопродукция на песни «Faded», «Paris» и «Batches & Cookies» набрала рекордное для молодой певицы количество просмотров на YouTube.

Считается, что коммерческий взлет карьеры Мелиссы состоялся после того, как она приняла участие в нашумевшем проекте StyleLikeU. В эфире программы певица сняла одежду, продемонстрировав полное принятие своего тела и его особенностей.

Также Лиззо откровенно рассказала о пути, который ей пришлось преодолеть, прежде чем она научилась любить себя.

Отношение к своим формам темнокожая певица размера плюс-сайз продемонстрировала и в видео на композицию «Good As Hell», вышедшем весной 2016 года. «Любите себя, такими, какими вас создал бог», – призывала Лиззо, и ее голос подхватили женщины в разных уголках мира.

Весной 2019 года Мелисса закончила работу над своим третьим альбомом, который она назвала «Cuz I Love You». В апреле Лиззо отправилась в тур со своим новым альбомом, на обложке которого она запечатлена полностью обнаженной.

На основе анализа 100 рецензий от ведущих музыкальных критиков альбом получил характеристику «всеобщее признание», а его стиль был обозначен как «вызывающий нео-соул».