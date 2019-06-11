Меган Маркл вышла в свет с новым кольцом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл и принц Гарри

На прошлой неделе Меган Маркл впервые приняла участие в официальном торжестве королевской семьи после рождения ребенка

Для выхода в свет Меган подобрала элегантный наряд - платье Givenchy глубокого синего цвета и шляпку в тон британского дизайнера Ноэля Стюарта, на руках герцогини были высокие перчатки. В какой-то момент Меган сняла их, помахав присутствующим на параде Trooping the Colour.

Снимки разлетелись по новостным СМИ, и их принялись рассматривать предельно детально. Упустить из вида новое кольцо на безымянном пальце герцогини было невозможно. Украшение является так называемым eternity ring и представляет собой кольцо с непрерывной линией драгоценных камней идентичной огранки, символизирующих бесконечную любовь.

Такие ювелирные изделия преподносят супруги жене по случаю значительного события в семейной жизни. Как сообщает издание People, кольцо подарил Меган принц Гарри после рождения их сына, принца Арчи. Подобное украшение появилось на пальце Кейт Миддлтон после рождения их первого с принцем Уильямом ребенка, принца Джорджа.

Джерело: Hello!