Мел Би рассказала о госпитализации и причине потери зрения



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Мел Би

До отъезда группы Spice Girls в тур остаются считанные недели

Новость о госпитализации солистки Мелани Браун, накануне долгожданного гастрольного тура, повергла поклонников коллектива в шок. По информации, которая появилась первоначально в СМИ, певица полностью потеряла зрение. Сегодня она уже сама выступила с подробными объяснениями.

Мелани разместила свою фотографию на страничке в Instagram, прояснив ситуацию:

«Я благодарю своих поклонников за поддержку. И хочу, чтобы вы знали правду. У меня был ужасный опыт на прошлой неделе, когда я полностью ослепла на правый глаз, а мой левый глаз стал плохо видеть. То, что пишет глупая желтая пресса, что якобы это случалось со мной и раньше, - такого никогда не происходило. Мне было очень страшно, но благодаря невероятным врачам в лондонской больнице Moorfields Eye Hospital зрение удалось восстановить. Мне был диагностирован урит (воспаление радужной оболочки. - Прим. ред.) одного глаза и увеит (воспаление сосудистой оболочки) - другого».

Мел отказалась от дальнейшей госпитализации в клинике и вернулась к репетициям Spice Girls. Теперь ей около месяца придется капать лекарства в глаза и носить специальную маску. Певица уже пошутила, что займется поиском классной повязки, типа такой, что носила Мадонна, чтобы отлично выглядеть на сцене в случае чего.

Джерело: Hello!