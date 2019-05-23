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    Жизнь

    Мел Би рассказала о госпитализации и причине потери зрения

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    Мел Би - Мел Би рассказала о госпитализации и причине потери зрения
    Мел Би

    До отъезда группы Spice Girls в тур остаются считанные недели

    Новость о госпитализации солистки Мелани Браун, накануне долгожданного гастрольного тура, повергла поклонников коллектива в шок. По информации, которая появилась первоначально в СМИ, певица полностью потеряла зрение. Сегодня она уже сама выступила с подробными объяснениями. 

    Мелани разместила свою фотографию на страничке в Instagram, прояснив ситуацию:

    «Я благодарю своих поклонников за поддержку. И хочу, чтобы вы знали правду. У меня был ужасный опыт на прошлой неделе, когда я полностью ослепла на правый глаз, а мой левый глаз стал плохо видеть. То, что пишет глупая желтая пресса, что якобы это случалось со мной и раньше, - такого никогда не происходило. Мне было очень страшно, но благодаря невероятным врачам в лондонской больнице Moorfields Eye Hospital зрение удалось восстановить. Мне был диагностирован урит (воспаление радужной оболочки. - Прим. ред.) одного глаза и увеит (воспаление сосудистой оболочки) - другого».

    Мел отказалась от дальнейшей госпитализации в клинике и вернулась к репетициям Spice Girls. Теперь ей около месяца придется капать лекарства в глаза и носить специальную маску. Певица уже пошутила, что займется поиском классной повязки, типа такой, что носила Мадонна, чтобы отлично выглядеть на сцене в случае чего.

    Джерело: Hello!

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