  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Мелания Трамп провела День всех влюбленных вдали от Дональда Трампа

    Мелании Трамп пришлось провести День всех влюбленных вдали от своей семьи
     Вчера первая леди США отправилась из Белого дома в пригород Бетесда, штат Мэриленд, где расположен Национальный институт здравоохранения. Там встречи с Меланией ждали маленькие подопечные организации Children’s Inn, которая помогает детям и их семьям, участвующим в педиатрических исследованиях. Наряд для нового выхода Мелания выбрала
    • Сьогодні, 11:57
    • Розсилка
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп

    Мелании Трамп пришлось провести День всех влюбленных вдали от своей семьи

     Вчера первая леди США отправилась из Белого дома в пригород Бетесда, штат Мэриленд, где расположен Национальный институт здравоохранения. Там встречи с Меланией ждали маленькие подопечные организации Children’s Inn, которая помогает детям и их семьям, участвующим в педиатрических исследованиях.

    Наряд для нового выхода Мелания выбрала как нельзя лучше подходящий к празднику - приталенное пальто алого цвета от Calvin Klein стоимостью 2 995 долларов. Подарки также были припасены - первая леди подарила каждому пациенту валентинку и получила взаимные сердечки-открытки. В ходе встречи Мелания и дети также украсили печенья. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Мелания Трамп провела День всех влюбленных вдали от Дональда Трампа
    Мелания Трамп провела День всех влюбленных вдали от Дональда Трампа
    Мелания Трамп провела День всех влюбленных вдали от Дональда Трампа

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    Мелания Трамп (скотч, ру)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ