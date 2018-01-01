Мелания Трамп провела День всех влюбленных вдали от Дональда Трампа

Мелании Трамп пришлось провести День всех влюбленных вдали от своей семьи

Вчера первая леди США отправилась из Белого дома в пригород Бетесда, штат Мэриленд, где расположен Национальный институт здравоохранения. Там встречи с Меланией ждали маленькие подопечные организации Children’s Inn, которая помогает детям и их семьям, участвующим в педиатрических исследованиях.

Наряд для нового выхода Мелания выбрала как нельзя лучше подходящий к празднику - приталенное пальто алого цвета от Calvin Klein стоимостью 2 995 долларов. Подарки также были припасены - первая леди подарила каждому пациенту валентинку и получила взаимные сердечки-открытки. В ходе встречи Мелания и дети также украсили печенья.