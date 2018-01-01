Спортивная куртка и высокий каблук. Мелания Трамп впечатлила модным нарядом

Супруга президента США продемонстрировала стильное сочетание деловой и спортивной одежды

Первая леди США Мелания Трамп вместе со своим супругом, президентом Дональдом Трампом посетила Супербоул (суперфинал национального чемпионата по американскому футболу), который проходил во Флориде. Президентскую чету приветствовала команда болельщиц. Специально для этого события Мелания надела трехцветную куртку-бомбер от Amiri, белые джинсы от J



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Мелания Трамп

Супруга президента США продемонстрировала стильное сочетание деловой и спортивной одежды

Первая леди США Мелания Трамп вместе со своим супругом, президентом Дональдом Трампом посетила Супербоул (суперфинал национального чемпионата по американскому футболу), который проходил во Флориде.

Президентскую чету приветствовала команда болельщиц. Специально для этого события Мелания надела трехцветную куртку-бомбер от Amiri, белые джинсы от J Brand и синие лодочки от Christian Louboutin.

Президентская вечеринка прошла в гольф-клубе Trump International Golf Clubе, куда Дональд Трамп часто приезжает на отдых.

Наряды Мелании Трамп не редко становятся примером для подражания многим, кто отслеживает тенденции в мире моды.

Джерело: Сегодня