  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Спортивная куртка и высокий каблук. Мелания Трамп впечатлила модным нарядом

    Супруга президента США продемонстрировала стильное сочетание деловой и спортивной одежды
    Первая леди США Мелания Трамп вместе со своим супругом, президентом Дональдом Трампом посетила Супербоул (суперфинал национального чемпионата по американскому футболу), который проходил во Флориде. Президентскую чету приветствовала команда болельщиц. Специально для этого события Мелания надела трехцветную куртку-бомбер от Amiri, белые джинсы от J
    • Сьогодні, 14:29
    • Розсилка
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп

    Супруга президента США продемонстрировала стильное сочетание деловой и спортивной одежды

    Первая леди США Мелания Трамп вместе со своим супругом, президентом Дональдом Трампом посетила Супербоул (суперфинал национального чемпионата по американскому футболу), который проходил во Флориде.

    Президентскую чету приветствовала команда болельщиц. Специально для этого события Мелания надела трехцветную куртку-бомбер от Amiri, белые джинсы от J Brand и синие лодочки от Christian Louboutin.

    Президентская вечеринка прошла в гольф-клубе Trump International Golf Clubе, куда Дональд Трамп часто приезжает на отдых.

    Наряды Мелании Трамп не редко становятся примером для подражания многим, кто отслеживает тенденции в мире моды.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Спортивная куртка и высокий каблук. Мелания Трамп впечатлила модным нарядом
    Спортивная куртка и высокий каблук. Мелания Трамп впечатлила модным нарядом
    Спортивная куртка и высокий каблук. Мелания Трамп впечатлила модным нарядом

    Читайте также: Не все так гладко: Мелания Трамп нарушила протокол и появилась в Конгрессе без Дональда Трампа.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    Дональд Трамп мода и красота Мелания Трамп (скотч, ру)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ