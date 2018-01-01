Мелания Трамп не разводится с супругом из-за сына

На протяжении нескольких недель пресса муссировала слухи об измене Дональда Трампа.

Мелания никак не комментировала ситуацию, однако всем своим видом показывала, что ей неприятно — она перестала сопровождать супруга на официальных мероприятиях, а даже если они появлялись вместе, то первая леди не позволяла (предположительно) неверному мужу прикасаться к ней. Так или иначе, разводиться



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Мелания и Дональд Трамп

На протяжении нескольких недель пресса муссировала слухи об измене Дональда Трампа.

Мелания никак не комментировала ситуацию, однако всем своим видом показывала, что ей неприятно — она перестала сопровождать супруга на официальных мероприятиях, а даже если они появлялись вместе, то первая леди не позволяла (предположительно) неверному мужу прикасаться к ней. Так или иначе, разводиться Мелания не спешит.

Портал Hollywood Life связался с источником из окружения Мелании, который утверждает — миссис Трамп не разводится из-за сына.

«Она не пойдет на это, пока Дональд занимает должность в правительстве. Это будет грандиозный скандал, который негативно повлияет на Бэррона».

Напомним, журналист Майкл Вольф, который выпустил книгу «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа», в эфире одной программы сделал сенсационное заявление — он утверждал, что у президента США роман на стороне. Предполагаемой любовницей политика стала порноактриса Сторми Дэниелз. Однако девушка поспешила уверить журналистов — их с президентом ничего не связывает. Несмотря на это заявление, Мелания Трамп продолжает нарушать протокол и принципиально игнорирует Дональда Трампа на официальных мероприятиях.

Джерело: graziamagazine.ru