Мелания Трамп восхитила элегантным луком от Dior за $ 9800



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Мелания Трамп instagram.com/nawa3emcom

Мелания Трамп вместе с супругой президента Аргентины Хулианой Аваде посетила художественную галерею в Буэнос-Айресе

В первый день зимы супруги президентов посмотрели интересную экспозицию в столице Аргентины.

Первая леди Америки выбрала для появления на публике элегантный наряд. Мелания надела приталенное платье Dior средней длины с модным принтом в черный горошек. Стоимость платья составила почти 10 тысяч долларов!