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    Жизнь

    Мелания Трамп восхитила элегантным луком от Dior за $ 9800

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    Мелания Трамп - Мелания Трамп восхитила элегантным луком от Dior за $ 9800
    Мелания Трамп
    instagram.com/nawa3emcom

    Мелания Трамп вместе с супругой президента Аргентины Хулианой Аваде посетила художественную галерею в Буэнос-Айресе

    В первый день зимы супруги президентов посмотрели интересную экспозицию в столице Аргентины.

    Первая леди Америки выбрала для появления на публике элегантный наряд. Мелания надела приталенное платье Dior средней длины с модным принтом в черный горошек. Стоимость платья составила почти 10 тысяч долларов!

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