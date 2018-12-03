Мелания Трамп восхитила элегантным луком от Dior за $ 9800
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Мелания Трамп
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Мелания Трамп вместе с супругой президента Аргентины Хулианой Аваде посетила художественную галерею в Буэнос-АйресеВ первый день зимы супруги президентов посмотрели интересную экспозицию в столице Аргентины.
Первая леди Америки выбрала для появления на публике элегантный наряд. Мелания надела приталенное платье Dior средней длины с модным принтом в черный горошек. Стоимость платья составила почти 10 тысяч долларов!
Образ миссис Трамп дополнила стильным кремовым пальто и замшевыми лодочками в тон.
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