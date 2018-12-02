Дубленки и леопард: Michael Kors Collection Pre-Fall 2019



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vogue.ua

Стилизованные воспоминания Корса в очередной раз доказали: мода циклична, и все — даже самые противоречивые тренды — возвращаются

Презентовать свою коллекцию Pre-Fall 2019 Майкл Корс решил на западной 12-й улице в Нью-Йорке.

Место выбрано не случайно – совсем недалеко расположена школа, в которой в юности учился дизайнер, а также ночной клуб Reno Sweeney, в который в пятнадцать лет пытался проникнуть Майкл.

«Сколько вам лет?» - спросил тогда вышибала. «16», - наивно ответил Корс. «Вы знаете, вам должно быть 18, чтобы войти сюда?».

Видимо, свой собственный ночной клуб дизайнеру все-таки удалось сотворить.

Розовые наивные платья и блестящие дубленки, твидовые юбки и леопардовый шифон, блестящие диско-топы и «питоновые» сапоги на массивных каблуках — все это выглядит слишком неоднородно по отдельности, но все вместе работает и балансирует на тонком лезвии современной моды.

В новой работе Корс вдохновлялся образами Эдит Бувье Бил и Дайян Китон, нарядами Гринвич-Виллидж и стилистикой 1970-х – весь этот безумный коктейль будет отлично выглядеть на полках магазинов как раз в тот момент, когда в Институте костюма начнет работу выставка «Кэмп: заметки о моде», посвященная «искусству и преувеличению» в модной индустрии.

Джерело: vogue.ua