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    Жизнь

    Мила Кунис и Эштон Катчер прокомментировали слухи о разводе

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    Мила Кунис и Эштон Катчер - Мила Кунис и Эштон Катчер прокомментировали слухи о разводе
    Мила Кунис и Эштон Катчер

    На этой неделе издание In Touch Weekly поместило Эштана Катчера и Милу Кунис на обложку своего нового выпуска, сообщив, что супруги расходятся

    Актеры отреагировали на подобное заявление и записали небольшой видеоролик.

    «Вероятно, на следующей неделе моя жена будет вынашивать близнецов. Третий раз подряд. Ну, кто считает?» ― написал Катчер под видеороликом. Звездная пара дала поклонникам понять, что не стоит верить всему написанному на страницах глянцевых изданий.

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    Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

    Надо отметить, что за последнее время в сети не появлялось слухов о разладе в отношениях Милы и Эштона, а инсайдеры сейчас сосредоточены на других звездных парах. Зато слухов и предположений об очередной беременности актрисы было немало. По словам Кунис, она старается не обращать внимания на домыслы в сети. Они с Катчером женаты уже четыре года и воспитывают двух детей, не близнецов: 4-летнюю Уайетт и 2-летнего Димитрия.

    Джерело: popcornnews

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