Мила Кунис и Эштон Катчер прокомментировали слухи о разводе



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Мила Кунис и Эштон Катчер

На этой неделе издание In Touch Weekly поместило Эштана Катчера и Милу Кунис на обложку своего нового выпуска, сообщив, что супруги расходятся

Актеры отреагировали на подобное заявление и записали небольшой видеоролик.

«Вероятно, на следующей неделе моя жена будет вынашивать близнецов. Третий раз подряд. Ну, кто считает?» ― написал Катчер под видеороликом. Звездная пара дала поклонникам понять, что не стоит верить всему написанному на страницах глянцевых изданий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk) 19 Июн 2019 в 6:52 PDT

Надо отметить, что за последнее время в сети не появлялось слухов о разладе в отношениях Милы и Эштона, а инсайдеры сейчас сосредоточены на других звездных парах. Зато слухов и предположений об очередной беременности актрисы было немало. По словам Кунис, она старается не обращать внимания на домыслы в сети. Они с Катчером женаты уже четыре года и воспитывают двух детей, не близнецов: 4-летнюю Уайетт и 2-летнего Димитрия.

Джерело: popcornnews