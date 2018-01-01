Много белка и правильные углеводы: Диетолог рассекретила рацион Ким Кардашьян

Для многих не будет открытием, что Ким Кардашьян - ярый приверженец диеты Аткинса

Однако никто не мог сказать точно, что конкретно звезда телешоу делает для того, чтобы оставаться в форме. Однако теперь Колетт Хеймовиц, вице-президент образования и питания по Аткинсу, а также личный диетолог Ким по совместительству, рассказала о том, чем питается ее подопечная. Несколько секретов питания знаменитости Колетт раскрыла



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Для многих не будет открытием, что Ким Кардашьян - ярый приверженец диеты Аткинса

Однако никто не мог сказать точно, что конкретно звезда телешоу делает для того, чтобы оставаться в форме. Однако теперь Колетт Хеймовиц, вице-президент образования и питания по Аткинсу, а также личный диетолог Ким по совместительству, рассказала о том, чем питается ее подопечная. Несколько секретов питания знаменитости Колетт раскрыла изданию Elite Daily.

«Ким знает, что нужно делать для идеальной фигуры - она занимается этим достаточно давно. Она потеряла 27 килограмм после первой беременности и почти 32 килограмма после второй. Также, она приучила себя строго контролировать количество потребляемых углеводов. Кроме того, Ким отлично знает, какие продукты хороши для нее и умеет выбирать правильные углеводы», -цитирует слова Колетт Хеймовиц журнал Elle.

Что касается основных правил красивого тела Ким, то они довольно просты и диетолог Колетт Хеймовиц поделилась ими:

«Убедитесь, что в вашем рационе достаточное количество белка (потому что именно белок помогает вам контролировать голод). Когда вы выбираете углеводосодержащие продукты – остановитесь на тех, в которых самое высокое содержание клетчатки. Кроме того, ваша еда обязательно должна содержать полезные жиры. Если вы будете следовать этим трем основным правилам, вы сможете значительно уменьшить количество сахара и углеводов, и гарантированно будете стройнее и здоровее в долгосрочной перспективе», - отметила диетолог.

Итак, если вы хотите быть похожей на Ким Кардашьян и очень быстро привести свое тело в форму, обратите внимание на следующие три правила:

Ешьте много белка.

Когда вы едите углеводы, убедитесь, что они имеют высокое содержание клетчатки. Диетолог Ким Кардашьян предлагает оставить в рационе максимум 5 граммов сахаров и 15 граммов углеводов на порцию.

Убедитесь, что в вашей пище присутствуют здоровые жиры – это касается каждого приема пищи.

Напомним, что Ким Кардашьян всего за 4 дня заработала на своей новой коллекции духов 10 миллионов долларов.