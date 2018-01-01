Обложка журнала Vogue разозлила поляков: Это все не наше

Кавер нового издания вызвал болезненную реакцию в польском обществе

14 февраля в продажу поступил первый номер польской версии Vogue: выход издания обернулся скандалом, который уже несколько дней обсуждают не только в фешн- и медиаиндустрии. Причина — обложка журнала, снятая немецким фотографом Юргеном Теллером. На ней модели запечатлены рядом с автомобилем ГАЗ-24 «Волга» на фоне варшавского



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Кавер нового издания вызвал болезненную реакцию в польском обществе

14 февраля в продажу поступил первый номер польской версии Vogue: выход издания обернулся скандалом, который уже несколько дней обсуждают не только в фешн- и медиаиндустрии. Причина — обложка журнала, снятая немецким фотографом Юргеном Теллером.

На ней модели запечатлены рядом с автомобилем ГАЗ-24 «Волга» на фоне варшавского Дворца культуры и науки — в этих объектах многие поляки видят символы советской оккупации своей страны.

Обложка журнала Vogue, 2018 год

Как пишет The Calvert Journal, ассоциации с коммунистическим прошлым Польши не случайны: фото, снятое Теллером, — отсылка к обложке журнала «Дружба» за март 1960 года.

«На фотографии с обложки Vogue нет ничего нашего, польского: ни машина, ни дворец таковыми не являются» — лишь один из примеров реакции на кавер нового издания. Многих комментаторов возмутило и то, что съемку доверили иностранцу: поляк справился бы с этой задачей гораздо лучше, считают они.

Журнал «Дружба», март 1960 года

Такая болезненная реакция общества на журнальную обложку — результат доминирования правых политических идей, говорит антрополог Михал Муравски. Польша — страна, где власти проводят политику полного разрыва с коммунистическим прошлым, а премьер-министр говорит о том, что уже 40 лет мечтает снести Дворец культуры и науки. «Варшава никак не может преодолеть свою патологическую фиксацию на дворце и стать нормальным европейским городом», — добавляет Муравски.

«Для среднего класса, который и является целевой аудиторией Vogue, неприемлемо то, что Польшу все еще могут воспринимать за рубежом как постсоветское государство, — объясняет реакцию своих сограждан журналист Агата Пыжик. — Многие даже не подозревают о том, как сильно в последние годы мировая индустрия моды заинтересована в постсоветской эстетике. Большинство поляков предпочли бы увидеть на обложке традиционный портрет знаменитости, обработанный в фотошопе. Возникший конфликт — это столкновение между ожиданиями большинства и эстетическими предпочтениями интеллигенции».

Джерело: Bird In Flight