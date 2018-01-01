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    Прозрачная, как вода: Анджелина Джоли впечатлила Голливуд эффектным нарядом

    42-летняя Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом все чаще появляется в свете.
    После разрыва с Питтом, популярная актриса Анджелина Джоли стала позволять себе очень смелые и изысканные наряды. На этот раз Джоли блеснула на церемонии вручения премии Американского общества кинооператоров, прошедшей в Голливуде. Актриса и многодетная мать предстала перед фотографами в роскошном платье от Elie Saab.
    • Сьогодні, 14:58
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    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли

    42-летняя Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом все чаще появляется в свете.

    После разрыва с Питтом, популярная актриса Анджелина Джоли стала позволять себе очень смелые и изысканные наряды. На этот раз Джоли блеснула на церемонии вручения премии Американского общества кинооператоров, прошедшей в Голливуде.

    Актриса и многодетная мать предстала перед фотографами в роскошном платье от Elie Saab. Нежный цвет игристого шампанского, стильный декор из блесток и перьев сделали Анджелину Джоли настоящей королевой премии.

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    Прозрачная, как вода: Анджелина Джоли впечатлила Голливуд эффектным нарядом
    Прозрачная, как вода: Анджелина Джоли впечатлила Голливуд эффектным нарядом

    Cтоит отметить, что этот образ был представлен менее месяца назад на Неделе высокой моды в Париже.

    Поклонники актрисы отметили, что несмотря на то, что Джоли в последнее время с головой погрузилась в работу над новыми фильмами, выглядеть экс-супруга Брэда Питта стала гораздо лучше. 

    По материалам: Grazia.


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