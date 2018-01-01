Прозрачная, как вода: Анджелина Джоли впечатлила Голливуд эффектным нарядом
- Сьогодні, 14:58
-
Розсилка
42-летняя Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом все чаще появляется в свете.
После разрыва с Питтом, популярная актриса Анджелина Джоли стала позволять себе очень смелые и изысканные наряды. На этот раз Джоли блеснула на церемонии вручения премии Американского общества кинооператоров, прошедшей в Голливуде.
Актриса и многодетная мать предстала перед фотографами в роскошном платье от Elie Saab. Нежный цвет игристого шампанского, стильный декор из блесток и перьев сделали Анджелину Джоли настоящей королевой премии.
Cтоит отметить, что этот образ был представлен менее месяца назад на Неделе высокой моды в Париже.
Поклонники актрисы отметили, что несмотря на то, что Джоли в последнее время с головой погрузилась в работу над новыми фильмами, выглядеть экс-супруга Брэда Питта стала гораздо лучше.
По материалам: Grazia.