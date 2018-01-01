Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram

Тина Кунаки помогает брату строить модельную карьеру

Хотя 20-летняя пассия 51-летнего Венсана Касселя Тина Кунаки неоднократно уверяла журналистов, что до знакомства с актером не знала, кто он такой, мало кто действительно верит в это. Потому что, едва начав встречаться со знаменитостью, Тина начала строить карьеру в модельном бизнесе. Она подписала контракты



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Тина Кунаки помогает брату строить модельную карьеру

Хотя 20-летняя пассия 51-летнего Венсана Касселя Тина Кунаки неоднократно уверяла журналистов, что до знакомства с актером не знала, кто он такой, мало кто действительно верит в это. Потому что, едва начав встречаться со знаменитостью, Тина начала строить карьеру в модельном бизнесе. Она подписала контракты с крупными модельными агентствами, снялась для Glamour Beauty и вышла на подиум на показе Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже.

Джерело: graziamagazine.ru