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    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram

    Тина Кунаки помогает брату строить модельную карьеру
    Хотя 20-летняя пассия 51-летнего Венсана Касселя Тина Кунаки неоднократно уверяла журналистов, что до знакомства с актером не знала, кто он такой, мало кто действительно верит в это. Потому что, едва начав встречаться со знаменитостью, Тина начала строить карьеру в модельном бизнесе. Она подписала контракты
    • Сьогодні, 13:28
    • Розсилка

    Тина Кунаки помогает брату строить модельную карьеру

    Хотя 20-летняя пассия 51-летнего Венсана Касселя Тина Кунаки неоднократно уверяла журналистов, что до знакомства с актером не знала, кто он такой, мало кто действительно верит в это. Потому что, едва начав встречаться со знаменитостью, Тина начала строить карьеру в модельном бизнесе. Она подписала контракты с крупными модельными агентствами, снялась для Glamour Beauty и вышла на подиум на показе Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже.

    Теперь Тина решила раскрутить и своего младшего брата. 18-летний Закари уже стал звездой Instagram и начал покорять подиум. Как и у Тины, у ее брата африканско-сицилийские корни, и, по мнению его подписчиц, он выглядит, как молодой бог. У парня прекрасная фигура, кудрявые волосы и красивая улыбка — идеальное комбо.

    Молодой человек уже подписал несколько контрактов с несколькими французскими брендами одежды, и, судя по всему, скоро мы увидим Хакари на подиумах в главных модных столицах.

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    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram
    Кудрявый ангел: Младший брат возлюбленной Венсана Касселя стал секс-идолом Instagram

    Джерело: graziamagazine.ru

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