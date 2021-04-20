Дуа Липа снялась в откровенном наряде взбудоражила подписчиков (фото)

Звезда снялась в кружевном бюстгальтере

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась фотографиями в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя исполнительница снялась в кружевном бюстгальтере и коротком черном боди с геометрическим принтом, которое украшено глубоким декольте. Знаменитость также надела высокие кожаные сапоги и бомбер. Ее образ дополнили колготки черного цвета и несколько колец с декором в виде цветков.

«Встречаемся сегодня на радио "Би-би-си"», — подписала пост Липа. Публикация звезды, которая набрала 2,7 миллиона лайков, восхитила ее подписчиков. «Прекрасная», «Горячая девушка», «Я тебя обожаю», «Какая красотка», «Как ты могла родиться такой красивой?», «Моя звезда», «Самая сексуальная девушка», — комментировали поклонники.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.