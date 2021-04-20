Внучка экс-премьера Украины Маша Фокина в бикини похвасталась накачанным телом

Певица опубликовала снимок с отдыха

Украинская певица Маша Фокина порадовала своих поклонников снимком с отдыха.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, сделанное во время ее релакса в бассейне. На снимке Маша в черном минибикини позирует стоя в воде и демонстрируя свое рельефное, накачанное тело.

«Есть плюс, когда не работает интернет. Ты реально отдыхаешь», - отметила в фото певица.

Поклонники оценили пикантное фото Фокиной, отметив что она имеет роскошный вид.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.