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    Внучка экс-премьера Украины Маша Фокина в бикини похвасталась накачанным телом

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    Украинская певица Маша Фокина - Внучка экс-премьера Украины Маша Фокина в бикини похвасталась накачанным телом
    Украинская певица Маша Фокина
    instagram.com/mashafokina/

    Певица опубликовала снимок с отдыха

    Украинская певица Маша Фокина порадовала своих поклонников снимком с отдыха.

    На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, сделанное во время ее релакса в бассейне. На снимке Маша в черном минибикини позирует стоя в воде и демонстрируя свое рельефное, накачанное тело.

    «Есть плюс, когда не работает интернет. Ты реально отдыхаешь», - отметила в фото певица.

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    Внучка экс-премьера Украины Маша Фокина в бикини похвасталась накачанным телом
    Внучка экс-премьера Украины Маша Фокина в бикини похвасталась накачанным телом
    instagram.com/mashafokina/

    Поклонники оценили пикантное фото Фокиной, отметив что она имеет роскошный вид.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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