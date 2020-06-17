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    Жизнь

    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)

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    Голливудская актриса Сальма Хайек - Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Голливудская актриса Сальма Хайек
    Фото: @salmahayek

    Подписчики восхитились внешним видом Хайек

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек разместила снимок без макияжа и удивила подписчиков своей молодостью. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На опубликованном селфи 53-летняя знаменитость запечатлена без косметики на фоне природы. Под постом, который набрал 365 тысяч лайков, она поставила хештеги #selfiesunday, #nofilter и #nature, указывая на то, что кадр не был обработан в фоторедакторе.

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    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)
    Молодость 53-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила поклонников (фото)

    Подписчики восхитились внешним видом Хайек. «У тебя неземная красота! Прекрасна снаружи и изнутри!», «Тебе и не нужны никакие фильтры», «Ты и вправду самая красивая женщина на этой планете», «Как тебе удается выглядеть так молодо без косметики?» — комментировали они.

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