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    Жизнь

    Мужчина забрался на 310-метровый небоскреб без страховки (видео)

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    Фото: twitter.com/ladbible - Мужчина забрался на 310-метровый небоскреб без страховки (видео)
    Фото: twitter.com/ladbible

    По свидетельствам очевидцев, мужчина совершил большую часть восхождения без специального оборудования

    Неизвестный мужчина забрался на 310-метровый лондонский небоскреб The Shard, также известный как «Осколок», по стеклянному фасаду. Это самое высокое здание в Лондоне и одно из самых высоких во всей Западной Европе.

    Как очевидцы рассказали The Daily Mirror, большую часть восхождения альпинист совершил без использования специального оборудования, хотя первые этажи преодолел с помощью вакуумных присосок.

    Полицию вызвали около 5:15 утра понедельника по местному времени. Офицеры не стали арестовывать альпиниста.

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