Мужчина забрался на 310-метровый небоскреб без страховки (видео)



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Фото: twitter.com/ladbible

По свидетельствам очевидцев, мужчина совершил большую часть восхождения без специального оборудования

Неизвестный мужчина забрался на 310-метровый лондонский небоскреб The Shard, также известный как «Осколок», по стеклянному фасаду. Это самое высокое здание в Лондоне и одно из самых высоких во всей Западной Европе.

Как очевидцы рассказали The Daily Mirror, большую часть восхождения альпинист совершил без использования специального оборудования, хотя первые этажи преодолел с помощью вакуумных присосок.

BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV — talkRADIO (@talkRADIO) 8 липня 2019 р.

Полицию вызвали около 5:15 утра понедельника по местному времени. Офицеры не стали арестовывать альпиниста.

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