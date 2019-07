Мужчина забрался на 310-метровый небоскреб без страховки (видео)

По свидетельствам очевидцев, мужчина совершил большую часть восхождения без специального оборудования

Неизвестный мужчина забрался на 310-метровый лондонский небоскреб The Shard, также известный как «Осколок», по стеклянному фасаду. Это самое высокое здание в Лондоне и одно из самых высоких во всей Западной Европе.

Как очевидцы рассказали The Daily Mirror, большую часть восхождения альпинист совершил без использования специального оборудования, хотя первые этажи преодолел с помощью вакуумных присосок.

BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV