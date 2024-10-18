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Аналітики НАТО повідомили, скільки військових втрачає РФ в Україні щоденно

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Аналітики НАТО повідомили, скільки військових втрачає РФ в Україні щоденно
Росіяни втрачають більше тисячі солдатів щоденно
фото з відкритих джерел

В середньому кожного дня в Україні росіяни втрачають більше 1200 військових вбитими та пораненими 

У вересні російські війська щодня зазнавали втрат на полі бою в Україні, в середньому втрачаючи 1271 військового, серед яких були як загиблі, так і поранені. Ці дані надав високопосадовець НАТО під час брифінгу 17 жовтня на полях зустрічі міністрів оборони в Брюсселі. Статистику передає видання Deutsche Welle. 

Це найвищий рівень втрат з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: у травні НАТО повідомляло про 1000 вбитих і поранених. Один з посадовців зазначив, що, згідно з прогнозами альянсу, такі втрати з боку Росії збережуться до кінця 2024 року. Зростання російських втрат пов'язане з активними бойовими діями не лише в Харківській, а й у Курській області, а також з загостренням ситуації вздовж усієї лінії фронту.

Тим часом в Росії темпи вербування залишаються незмінними: близько 30 тис. осіб на місяць, що дозволяє російським військам заповнювати втрати, але для значного прориву їм знадобиться нова хвиля мобілізації.

Щодо втрат українських військових під час відбиття останніх атак РФ, а також темпів мобілізації ЗСУ, представник НАТО не надав інформації, порекомендувавши журналістам звернутися до української сторони. Він зауважив, що людські ресурси залишаються критично важливими для Києва, оскільки це впливає на належну ротацію військ.

НАТО констатує, що Росія продовжує незначний, але стабільний тактичний наступ на сході України, і ця тенденція триватиме найближчими місяцями. Однак альянс впевнений, що високий рівень втрат техніки, недостатня підготовка кадрів і брак офіцерів заважають російським військам досягти значного прориву. Крім того, потужний опір ЗСУ та збільшення постачань західної зброї також стримують агресора.

За підрахунками НАТО, Росія виробляє близько 250 тис. снарядів щомісяця, що становить близько 3 мільйонів на рік. Як стало відомо від джерела DW, агресор може досягати таких обсягів, оскільки в основному використовує прості технології, повернувшись до старих радянських пріоритетів, що ставлять кількість вище якості, та перейшовши до військової економіки. Додатково, Іран надіслав Москві близько 300 тис. артилерійських снарядів минулого року, а КНДР також передала тисячі снарядів.

Зустріч міністрів оборони країн НАТО проходить у Брюсселі 17 та 18 жовтня. Увечері першого дня до міністрів приєднався президент Володимир Зеленський, який візьме участь у засіданні Ради НАТО-Україна. Раніше глава Української держави відвідав зустріч Європейської Ради та виступив у Європарламенті.

Нагадаємо, напередодні Генштаб повідомив про втрати ворога станом на 17 жовтня 2024. 

Раніше стало відомо, що противник завдав минулої доби 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, більше 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: росія Генштаб технології Україна президент озброєння втрати наступ росіяни війна НАТО

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