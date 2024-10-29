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Як Україна має реагувати на вторгнення військ КНДР: Байден зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Як Україна має реагувати на вторгнення військ КНДР: Байден зробив заяву
Байден заявив про необхідність ударів у відповідь в разі вторгнення військ КНДР на територію України
фото з відкритих джерел

Президент США стурбований присутністю військ КНДР у Курській області

Президент США Джо Байден у вівторок, 29 жовтня, заявив, що Україна повинна вдарити у відповідь, якщо солдати Північної Кореї перетнуть її кордони. Про це повідомляє Reuters.

«Якщо вони перетнуть кордони Україну, так», – відповів Байден на запитання журналістів щодо того, як українці мають реагувати на вступ північнокорейських військ у бойові дії.

Водночас американський президент додав, що він стурбований тим, що північнокорейські війська вже дислоковані у Курській області РФ.

Тим часом, СNN повідомляє, що невелика кількість солдатів КНДР уже перебуває на території України

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: українці військові Володимир Зеленський Україна президент відео Марк Рютте

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