Найболючіше – втрата волосся. Українська телеведуча розповіла, як бореться з раком

Зараз жінка проходить хіміотерапію в Німеччині

Колишня телеведуча «Нового каналу» Світлана Рижук, яка вела ранкове шоу «Підйом», розповіла, як бореться з онкологією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Рижук Славі Дьоміну.

«У мене зараз онко молочної залози з метастазами в печінку й кістки. В Україні медики запевняли, що «з цим можна жити довго і щасливо», а в Німеччині пояснили, що це – хронічне захворювання, з яким доведеться жити все життя», – розповіла ведуча.

Зараз жінка проходить хіміотерапію в Німеччині. Попри важке лікування, зазначає, що загалом почала почуватися краще.

«Лікування і життя, лікування і життя. Це дає можливість довше прожити. Кажуть: 5-10 років - і я не розумію, що це за 5-10 років? Це мало чи багато?... Слизові пересушуються дуже. Німіють кінчики пальців рук і ніг, іноді важко ходити. Втома приходить дуже швидко. На сонці взагалі неможливо бути – відразу стає погано», – розповіла ведуча.

Втім, найболючішим моментом для неї стала втрата волосся. – «Це один із побічних ефектів. Найстрашніше – це волосся. Насправді це найстрашніше, що залишається після хімії».

Рижук закликає всіх, хто дізнався про діагноз, не здаватися.

«Перше – не здаватись. Друге – знайти хорошого хімієтерапевта. Саме хімієтерапевта, який прочитає діагноз і призначить правильне лікування. І третє – змінити своє життя. Якщо захворів на рак, значить, щось у житті було не так: з харчуванням, психологічним станом, ментальним здоров’ям або оточенням», – додала вона.

Як Рижук дізналась про хворобу?

Жінка розповідає, що вона працювала над власними проєктами – викладала риторику, відкрила школу публічних виступів. Але одного дня близькі помітили, що після зйомок вона дуже втомлюється.

«Мій оператор помітив, що я захекана після підйому сходами. Мама сказала: «Тобі треба перевіритися». Я пішла до клініки неподалік, зробила обстеження. Мені запропонували пройти УЗД – я обрала молочні залози. Під час обстеження лікарі одразу побачили щось і сказали негайно звернутися до онколога. Я вийшла з клініки, руки тремтіли. Прийшла додому – написала чоловікові повідомлення і розплакалась», – згадала Світлана.

Що відомо про Світлану Рижук?

Народилася в Луцьку. Найбільшу популярність здобула як ведуча ранкової розважальної програми «Підйом» на «Новому каналі».

Також Світлана працювала ведучою різноманітних заходів у Луцьку, Львові, Києві та Харкові, брала участь у модельних проєктах і здобула титул переможниці міжнародного конкурсу краси Switezianka 2002.

На Новому каналі працювала у 2007-2013 роках. Була ведучою програм «Погода», «Тв-Таблоїд» та «Підйом».

У травні 2024-го року чоловік Світлани Віктор Верба Жалнін повідомив, що в його дружини виявили онкологію. Тоді сім'я просила про фінансову допомогу.