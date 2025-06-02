Акторка Вишнева вперше зізналась про страшну хворобу, від якої страждає 14 років

Вишнева перебуває під постійним наглядом медиків

Відома українська акторка Катерина Вишнева вперше поділилася своєю особистою історією боротьби з важкою хворобою, яка триває вже 14 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю зірки Аліні Доротюк.

«Мені до всього мого досвіду не вистачало ще три операції, які були в мене в онкологічному центрі. Онкологія не встигла…Тричі вже…Востаннє – це було 13 пухлин. Це пов'язано з мамологією – груди. Вперше це було в 2011 році, далі 2023-й у жовтні та 2024-й у лютому», – зазначила акторка.

Катерина Вишнева – українська акторка театру та кіно. У 2007 закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого. З 2004 року – актриса Київського центру сучасного мистецтва «Дах».

Нині Вишнева перебуває під постійним наглядом медиків. Незабаром акторці доведеться пройти ще одну операцію, після якої вона серйозно розглядатиме можливість хірургічного видалення молочних залоз.

«Молочні залози я не видалила. Я не можу, бо там ще йдуть процеси. На мене попереду чекає ще одна операція. Коли процес розвитку зупиниться, тоді вже стоїть питання про видалення та встановлення імплантів, бо це стосується виживання. Не хочеться щомісяця моніторити, що там і на скільки міліметрів виросло. Ми стежимо», – зауважила артистка.

Нині вона перебуває під постійним наглядом медиків в онкологічному центрі. Незабаром акторці доведеться пройти ще одну операцію, після якої вона серйозно розглядатиме можливість хірургічного видалення молочних залоз.

До слова, раніше соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вперше розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям під час підготовки до «Євробачення-2025». Співак перед виїздом до Швейцарії отримав підтвердження, що у нього хронічний ларингіт.